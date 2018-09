Trgovinska vojna negativno vpliva na ameriške borze

New York, 24. septembra - Tečaji vrednostnih papirjev na borzah v New Yorku se v začetku današnjega trgovanja znižujejo. Analitiki negativna gibanja pojasnjujejo z vnovično zaostritvijo trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, ki so ga vlagatelji v preteklih trgovalnih dneh potisnili v ozadje. Še posebej se cenijo delnice tehnoloških družb.