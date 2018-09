Ljubljanska borza teden začenja s padcem

Ljubljana, 24. septembra - Na Ljubljanski borzi se indeks najpomembnejših podjetij giblje okoli 856 točk, kar je slabega pol odstotka manj od petkove zaključne vrednosti. Za padanje indeksa so najbolj zaslužne delnice Krke, ki so se doslej pocenile za poldrugi odstotek. Cenijo se tudi delnice Luke Koper in Gorenja.