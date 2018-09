Zaključena energetska sanacija slatinskega kulturnega centra in občinske stavbe

Rogaška Slatina, 29. septembra - Občina Rogaška Slatina je zaključila projekt energetske sanacije kulturnega centra in občinske stavbe. Vrednost celotnega projekta je znašala nekaj več kot 800.000 evrov, pri čemer sta kohezijski sklad in državni proračun prispevala 227.000 evrov, so sporočili z občine.