Singapur, 24. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju občutno zvišale. Po mnenju analitikov so se s tem odzvale na zadnjo odločitev članic Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in drugih pomembnejših proizvajalk nafte, da za zdaj ne bodo zvišale količin načrpane nafte.