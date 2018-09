New York/Tokio, 24. septembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so nov teden začeli s krepkim padcem. To sicer velja le za redke borze, kjer se je danes trgovalo. Na Japonskem je borza danes ostala zaprta, prav tako se zaradi praznika ni trgovalo v Južni Koreji, Šanghaju in na Tajvanu.