Švicarji zavrnili prehransko in okoljsko pobudo

Ženeva, 23. septembra - Švicarski volivci so na današnjem referendumu zavrnili pobudi, povezani s kmetijstvom in prehransko varnostjo, ki se zavzemata za okolju bolj prijazno pridelavo hrane in večjo samooskrbo s hrano. Da pobudi ne bosta deležni podpore, je bilo pričakovati že pred glasovanjem, nasprotuje pa jima tudi švicarska vlada.