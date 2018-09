Fed pred tretjim letošnjim zvišanjem ključne obrestne mere

Washington, 25. septembra - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) se bo danes in v sredo sestal na predzadnjem letošnjem zasedanju, po katerem je predvidena novinarska konferenca njenega predsednika Jeroma Powella. Analitiki so soglasni, da bo prišlo do letos že tretjega zvišanja ključne obrestne mere.