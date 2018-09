Dow Jones kljub trgovinskemu zaostrovanju minuli teden z novim rekordom

New York, 22. septembra - Newyorški borzni indeksi so trgovalni teden končali različno. Indeksa Standard & Poor's 500 in Dow Jones sta se zvišala, pri čemer je Dow Jones v petek dosegel novo rekordno vrednost. Nasdaq je nazadoval predvsem zaradi slabega petka, ko so nazadovale vrednosti delnic tehnoloških podjetij.