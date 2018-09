Okoljsko ministrstvo nevladnikom sredstva za 12 projektov

Ljubljana, 21. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, za letos in prihodnje leto dodelilo skupaj 427.000 evrov sredstev. Sofinanciralo bo 12 projektov od 21 prijavljenih, so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor.