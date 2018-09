Ljubljanska borza: Indeks pridobil pol odstotka

Ljubljana, 21. septembra - Vlagatelji so danes sklenili za 580.750 evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Krke in Luke Koper. Oba tečaja sta pridobila, precej so pridobili še tečaji Save Re, Petrola in Cinkarne Celje. Izgubile so delnice Telekoma in Triglava. Indeks se je ob tem oblikoval pol odstotka višje kot v četrtek.