Potovalne agencije lani organizirale potovanja za 600.000 domačih turistov

Ljubljana, 22. septembra - Slovenske potovalne agencije so v letu 2017 organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za 600.000 domačih turistov. 122.000 teh turistov je prenočevalo v Sloveniji, 478.000 pa v tujini. Najpogostejši cilj potovanj v tujino je bila Hrvaška, sledile so Italija, Grčija in Turčija, je ta teden sporočil statistični urad.