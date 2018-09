Japonska inflacija avgusta še vedno daleč od cilja

Tokio, 21. septembra - Cene življenjskih potrebščin na Japonskem so se avgusta na letni ravni zvišale za 0,9 odstotka, kažejo danes objavljeni vladni podatki. Cene so tako zrasle že 20. zaporedni mesec, vendar je rast še krepko pod dvema odstotkoma, kar je za cilj postavila japonska centralna banka pred več kot petimi let.