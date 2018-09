Newyorške borze z novimi rekordi

New York, 20. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v zelenem, indeksa Dow Jones in S&P sta dosegla celo nove rekorde. Vlagatelji namreč kljub trgovinskim vojnam verjamejo v moč ameriškega gospodarstva, kar se je pokazalo že ob začetku trgovalnega dne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.