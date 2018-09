ZDA uvedle sankcije še proti 33 Rusom in ruskim organizacijam

Washington, 20. septembra - ZDA so uvedle sankcije proti 33 ruskim posameznikom in organizacijam, ki delujejo za ali v korist ruskih obrambnih ali obveščevalnih sektorjev. To pomeni, da bodo sankcij deležni vsi, ki bodo zavestno opravili bistvene transakcije s posamezniki ali organizacijami s seznama, je danes sporočil State Department.