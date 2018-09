Ljubljanska borza ob skromnem prometu obarvana rdeče

Ljubljana, 20. septembra - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi sta zaznamovala skromen promet ter padec tečajev večine najpomembnejših delnic. Skupno so borzni posredniki sklenili za 343.960 evrov poslov, med blue chipi pa so se podražile le delnice Zavarovalnice Triglav in KD Group. SBI TOP se je znižal za 0,62 odstotka.