ZDA sedaj glavna dobaviteljica soje v EU

Bruselj, 20. septembra - ZDA so z 52-odstotnim deležem sedaj glavna dobaviteljica soje v EU, so danes sporočili v Evropski komisiji. Dogovor o povečanju uvoza ameriške soje v unijo je del julijskega trgovinskega premirja šefa komisije Jean-Clauda Junckerja in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se ga je prijelo ime "sojina diplomacija".