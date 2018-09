V Dubrovniku o pomenu kitajskega turističnega trga

Dubrovnik, 20. septembra - V Dubrovniku se danes končuje tridnevno srečanje ministrov in državnih sekretarjev iz držav centralne in vzhodne Evrope (CEEC) in Kitajske, Slovenijo zastopa Eva Štravs Podlogar z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Udeleženci so izpostavili pomen kitajskega turističnega trga za regijo centralne in vzhodne Evrope, tudi Slovenijo.