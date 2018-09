Newyorške borze neenotno, Dow Jones rekordno visok

New York, 19. septembra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili neenotno. Borzni analitiki ocenjujejo, da so na dvig vrednosti indeksov Dow Jones in S&P 500 po dolgotrajni negotovosti zaradi trgovinskih konfliktov v Ameriki vplivali predvsem dobički v bančnem sektorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.