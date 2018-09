Luka Koper bo v četrtek objavila razpis za 307 neposrednih zaposlitev

Koper, 19. septembra - Na upravi Luke Koper so danes potrdili akcijski načrt glede strategije na področju IPS. Ob tem so potrdili zaposlitev 307 delavcev neposredno v Luko Koper, je povedal prvi mož Luke Dimitrij Zadel. Razpise zanje bodo objavili v četrtek. V prihodnjih tednih bo Luka objavila še natečaja za izbor agencij za posredovanje dela in pogodbenih izvajalcev.