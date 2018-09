Newyorške borze trgovanje začele z rastjo indeksov

New York, 19. septembra - Trgovanje na newyorških borzah se je danes začelo z rastjo indeksov. Med vlagatelji so se nekoliko pomirile skrbi glede trgovinskih vojn, predvsem med ZDA in Kitajsko. Danes bodo vlagatelji pozorni tudi na nadaljevanje trgovinskih pogovorov med ameriškimi in kanadskimi predstavniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.