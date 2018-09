O podpori Dolencu za guvernerja Banke Slovenije prihodnji teden

Ljubljana, 19. septembra - V nekaterih poslanskih skupinah bodo stališče do kandidata za guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki ga na to mesto predlaga predsednik republike Borut Pahor, oblikovali prihodnji teden. Za ocene, ali bo ob glasovanju v DZ dobil zadostno podporo, to je 46 glasov poslancev, je še prezgodaj.