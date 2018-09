Ahac v Središču ob Dravi odprl novo skladišče za Drogine vložnine

Središče ob Dravi, 19. septembra - Podjetje Ahac je danes v Središču ob Dravi odprlo novo skladišče in posodobljeno proizvodnjo vložene zelenjave, ki jo že nekaj let med drugim tržijo pod odkupljeno blagovno znamko Droga. Naložbo, vredno več kot 800.000 evrov, je podjetje iz Stopč pri Grobelnem financiralo večinoma iz lastnih sredstev, četrtino so načrpali iz evropskih sredstev.