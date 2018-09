Ljubljana, 19. septembra - Ministrstvo za javno upravo je danes v skladu z načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in dodatkom k temu načrtu, ki ga je potrdila vlada, objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij. Operaterji ga lahko izrazijo do vključno 19. novembra.