Ljubljanska borza: Indeks uvodoma izgublja

Ljubljana, 19. septembra - Po torkovi rasti se je indeks Ljubljanske borze danes spet obrnil navzdol, doslej je izgubil približno tretjino vrednosti. Navzdol ga potiskajo predvsem delnice Krke in Petrola; slednje so s 150.000 evrov sklenjenimi posli za zdaj tudi najbolj prometne. Po drugi strani se dražijo delnice Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav.