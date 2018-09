Prizivno sodišče San Francisca za pravico natakarjev do vsaj minimalne plače

San Francisco, 19. septembra - Zvezno prizivno sodišče v San Franciscu je v sporu med delodajalci in natakarji glede plač in napitnin odločilo v prid slednjih in delodajalcem naložilo, da jim plačajo vsaj minimalno zajamčeno plačo, če jih silijo v opravila, pri katerih ne bodo dobili napitnine, kot je ribanje stranišč.