Newyorške borze dan sklenile v zelenem

New York, 18. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje kljub novim carinam ZDA na uvoz blaga s Kitajske sklenile v zelenem. Vlagatelji so namreč novo zaostritev v trgovinski vojni med Washingtonom in Pekingom prepoznali za manj škodljivo, kot so sprva pričakovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.