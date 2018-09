Vodenje družbe Sij Ravne Systems prevzema Viljem Pečnik

Ravne na Koroškem, 18. septembra - Uprava skupine Slovenska industrija jekla (Sij) je za direktorja družbe Sij Ravne Systems imenovala dosedanjega direktorja prodaje in marketinga te družbe Viljema Pečnika. Nadomestil bo dosedanjega direktorja Sama Jeniča, ki se mu je iztekel dvoletni mandat in se je odločil, da kariero nadaljuje zunaj skupine, so danes sporočili iz Sija.