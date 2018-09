DUTB prodaja za 94,4 milijona evrov terjatev do pravnih oseb

Ljubljana, 18. septembra - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes objavila javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do 53 pravnih oseb, ki so skupaj s pripadki in stranskimi pravicami konec julija dosegle 94,4 milijona evrov. Terjatve se prodajajo v paketu kot celota, DUTB pa bo zavezujoče ponudbe zbirala do 5. novembra do 14. ure.