New York, 17. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov. Vlagatelje skrbi zaostrovanje trgovinskih odnosov med Kitajsko in ZDA. Potem ko je Kitajska izrazila pripravljenost na nadaljnje pogovore, naj bi ZDA pripravljale uvedbo dodatnih carin na kitajski uvoz.