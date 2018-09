ZSSS in Pergam od vlade pričakujeta s socialnimi partnerji usklajene predloge

Ljubljana, 17. septembra - Sindikata ZSSS in Pergam sta po imenovanju nove vlade izpostavila, da so njihova pričakovanja do nje velika in da bosta počakala na njene konkretne predloge. Med sindikalnimi prioritetami pa so izpostavili s socialnimi partnerji usklajene rešitve za dvig plač, ureditev prekarnosti ter spremembe na področju zdravstva in pokojnin.