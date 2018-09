Skupščina Gorenja potrdila iztisnitev malih delničarjev

Velenje, 17. septembra - Delničarji Gorenja so na današnji skupščini potrdili iztisnitev malih delničarjev iz lastništva. Kitajska družba Hisense, ki ima v lasti 95,4 odstotka delnic družbe Gorenje, bo iztisnjenim delničarjem plačala po 12 evrov za delnico. Delničarji so potrdili tudi umik delnic Gorenja z ljubljanske in varšavske borze.