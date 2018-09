ECB bo maja v obtok poslala nova bankovca za 100 in 200 evrov

Frankfurt, 17. septembra - Evropska centralna banka bo maja prihodnje leto v obtok poslala nova bankovca za 100 in 200 evrov. Nova bankovca naj bi bilo težje ponarediti, so danes sporočili iz ECB. S tem se bo končala varnostna prenova bankovcev, saj je ECB že prenovila bankovce za 10, 20 in 50 evrov, medtem ko bankovcev za 500 dolarjev ne tiskajo več.