V Ljubljani o življenju z medvedi

Ljubljana, 17. septembra - V Ljubljani se je začela mednarodna konferenca o raziskavah in upravljanju z medvedi IBA. Dogodek, ki ga pripravljata ljubljanska biotehniška fakulteta in Zavod za gozdove Slovenije, se osredotoča na sobivanje ljudi z medvedi na gosto poseljenih in politično razdrobljenih območjih. Strokovnjaki med drugim pozivajo k enotnemu regijskemu pristopu.