Cene nafte okoli izhodišč

Singapur, 17. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju gibale okoli izhodiščnih vrednosti. Trgovci so nemirni, kaj bo prineslo novo zaostrovanje v trgovini med ZDA in Kitajsko. Če se bo trgovinska vojna nadaljevala, bo to močno škodilo gospodarstvu, to pa bo tudi zmanjšalo povpraševanje po nafti.