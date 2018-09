Na sejmu Mos več kot 100.000 obiskovalcev

Celje, 16. septembra - Na celjskem sejmišču se je danes sklenil 51. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki ga je v torek odprl predsednik države Borut Pahor. Sejemsko ponudbo je letos pripravilo 1417 razstavljavcev iz 32 držav. Obiskovalcev so zaenkrat našteli nekaj več kot 100.000, številka pa bo po štetju poslovnih kuponov in naročilnic še nekoliko višja.