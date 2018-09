Dober teden na newyorških borzah

New York, 15. septembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov teden rasti kljub slabemu petku, ki je bil posledica zaskrbljenosti zaradi orkana Florence. Gospodarska poročila so bila skozi teden ugodna, vlagatelje pa je pomirilo tudi dejstvo, da se vladi ZDA in Kanade še naprej pogajata o trgovinskih pogojih.