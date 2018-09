Newyorške borze končale mešano

New York, 14. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile mešano. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta končala v zelenih številkah, vendar na meji z rdečimi, tehnološki indeks Nasdaq pa je zaključil s padci. Po mnenju analitikov so vlagatelji namreč še vedno v skrbeh zaradi spora med Kitajsko in ZDA glede carin, poroča tiskovna agencija AFP.