V Novem mestu predstavili natečajno rešitev za most ceste tretje razvojne osi v Ločni

Novo mesto, 14. septembra - Družba za avtoceste v RS (Dars), Arhitekturna zbornica Slovenije in novomeška občina so v četrtek predstavile natečajne rešitve za most preko Krke na novi novomeški vzhodni obvoznici v Ločni in vzporedni most za pešce in kolesarje. Gradnja obeh sodi v okvir gradnje prvega odseka južnega dela ceste tretje razvojne osi.