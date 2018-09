Tokio, 14. septembra - Azijske borze so se tudi v današnjem trgovanju dvignile nad gladino. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji optimistični glede trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko. Odmevala je tudi novica, da je turška centralna banka zvišala obrestno mero, v ZDA pa se je znižala stopnja inflacije.