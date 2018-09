Krajani v Podgradu protestirali zaradi preobremenjenosti ceste Kozina-Starod

Podgrad, 13. septembra - V Podgradu se je danes popoldne okoli 150 ljudi zbralo na protestnem shodu, s katerim so opozorili na preobremenjenost ceste med Kozino in Starodom ter od pristojnih zahtevali ukrepanje. Za okoli pol ure so s hojo po prehodu za pešce, a ob nadzoru policije, zaustavili promet, ki so ga v tem času po večini sestavljala tuja vozila.