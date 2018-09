Evropske borze končale neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 13. septembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Vlagatelji še naprej spremljajo trgovinske odnose med ZDA in Kitajsko. Evropska centralna banka je poleg tega znižala napoved rasti za leti 2018 in 2019; letos naj bi BDP v območju evra narasel za dva odstotka, leta 2019 za 1,8 odstotka in leta 2020 za 1,7 odstotka.