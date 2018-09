Ikea od prihodnjega leta tudi v Ukrajini

Kijev, 16. septembra - Švedski pohištveni gigant Ikea namerava prihodnje leto odpreti svojo prvo poslovalnico v Ukrajini. Odprtje poslovalnice v Kijevu sicer Ikea napoveduje že skoraj deset let, a so projekt iz različnih razlogov doslej vedno odložili. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili Švedi, je zdaj pravi čas za izvedbo načrta.