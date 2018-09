Ljubljanska borza: V ospredju delnice Cinkarne

Ljubljana, 13. septembra - Vlagatelji so na Ljubljanski borzi danes sklenili za 615.970 evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Cinkarne Celje in Krke. V prvi kotaciji so izgubili vsi indeksi, razen delnice Krke. Najbolj so se pocenile delnice Cinkarne. Indeks je izgubil tretjino odstotka.