Na Mosu s priznanji nagrajeni robot, vrata, otroška postelja in sirarski kotel

Celje, 13. septembra - Na 51. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti so podelili sejemska priznanja, ki jih podeljuje mestni svet celjske občine. Podžupanja Darja Turk jih je podelila podjetjem Etra, Pirnar in Satler ter samostojnemu podjetniku Simonu Jeramu, priznanja pa so si prislužili z robotom, vrati, otroško posteljo in sirarskim kotlom.