Ryanairovo kabinsko osebje iz šestih držav za 28. september napovedalo stavko

Dublin, 13. septembra - Kabinsko osebje irskega nizkocenovnega prevoznika Ryanair iz šestih držav - Belgije, Nizozemske, Italije, Španije, Portugalske in Luksemburga - je za 28. september napovedalo stavko, so sporočili iz sindikata CNE. V Ryanairu pa so prepričani, da kabinsko osebje z napovedjo "panevropske stavke" ne bo povzročilo želenega "potovalnega kaosa".