Za slovenske podjetnike je Srbija dežela velikih možnosti

Celje, 12. septembra - Slovenski podjetniki so na današnji okrogli mizi o poslovanju od Ljubljane do Beograda, ki je potekala na Mednarodnem obrtnem in podjetniškem sejmu v Celju, ocenili, da je Srbija dežela velikih možnosti in perspektiv. Srbija ima namreč poceni delovno silo, ponuja finančne spodbude, ponaša se tudi s stabilnimi političnimi in ekonomskimi razmerami.