Zaradi stavke Ryanairovih zaposlenih odpovedi in zamude letov

Frankfurt/Dublin, 12. septembra - Stavka v Nemčiji nameščenih pilotov in kabinskega osebja irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair, ki poteka od tretje ure zjutraj, je povzročila več odpovedi in zamud letov. V družbi podrobnosti ne navajajo, sindikata pa sta sporočila, da prihaja do "precejšnjih zamud". Ocenjujeta, da bo v času stavke odpovedanih do 70 odstotkov letov.