Na blejskem posvetu o izzivih zelenega gospodarstva

Bled, 12. septembra - IEDC Poslovna šola Bled danes gosti mednarodni posvet o izzivih zelenega gospodarstva GreenTech Forum Bled, ki ga organizira Center energetsko učinkovitih rešitev CER. Namen dogodka je osveščanje, da lahko zeleno gospodarstvo s trajnostnimi učinki na okolje, družbo in ekonomijo postane poslanstvo in poslovni cilj vseh podjetij in organizacij.