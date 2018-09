Predsednica uprave Name Kozjekova: Ne moremo si privoščiti, da nas čas povozi

Ljubljana, 13. septembra - Veleblagovnica Nama je v letu prestrukturiranja ponudbo razširila s številnimi tujimi blagovnimi znamkami, ukinili pa so nekaj lastnih programov. Po besedah predsednice uprave Simone Kozjek si prizadevajo pripeljati znamke, ki jih kupci iščejo. "Tiste, za katere rečemo da so 'in'. Ne moremo si privoščiti, da nas čas povozi," je poudarila.