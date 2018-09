Trgovinski spor zavira vzdušje na azijskih borzah

New York/Tokio, 12. septembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes rahlo znižali. Čeprav so iz ZDA prišle spodbudne novice, so vzdušje zamorili razpihovanje trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko kot tudi novice, da namerava Kitajska pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) zaprositi za soglasje za uvedbo trgovinskih sankcij proti ZDA, pravijo analitiki.